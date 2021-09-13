Japonya'da kamu kurumları siber saldırı ve terörle mücadeleye karşı personel takviyesi talep etti

AA

Kamu yayıncısı NHK'nin, Personel İşleri Kabine Bürosundan alınan bilgilere dayandırdığı habere göre, bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar çeşitli alanlardaki tehditlerle mücadelede personelini artırmak istiyor.

Bu kapsamda, terör ve siber saldırı tehditlerine karşı donanma güvenliği, diplomasi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi için personel takviyesi istendi.

Ulusal Polis Ajansı (NPA), siber suçlarla mücadele çerçevesinde kendi bünyesinde yeni bir daire kurulması isteğinde bulunurken, Çevre Bakanlığı, "2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonu" hedefinin yakalanması için ilgili daireye üst düzey yetkililerin atanmasını talep etti.

Sağlık kuruluşları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil salgın hastalıklarla mücadelede ilave çalışan istedi.

Personel İşleri Kabine Bürosu, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yılda, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında toplam personel artışı talebinin, 1000'den fazla olduğunu açıkladı.

Büro, bu sayının, geçici işçileri kapsamadığını aktardı.

Takviye talepleri, 2021 sonuna kadar yapılacak incelemeler sonrasında, yeni mali yıl bütçe taslağına dahil edilecek.