Japonya’da yemek tatlarını taklit eden ekran geliştirildi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer alan Meiji Üniversitesi’nden Profesör Homei Miyashita tarafından geliştirilen ekran, yalanması halinde ekrandaki yemeğin tadını izleyiciye sunuyor.
Lezzetli TV (TTTV) adı verilen cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma kutusunu içerisinde barındırıyor. İstenilen tat örneği daha sonra izleyicinin denemesi için düz bir TV ekranı üzerindeki hijyenik film üzerine püskürtülüyor.
Miyashita yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını döneminde bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla bağlantı ve etkileşim biçimini geliştirebileceğini aktararak, “Amaç, insanların evde kalırken bile dünyanın diğer ucundaki bir restoranda yemek yeme gibi bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaktır" dedi.
Miyashita, yemeğin tadını zenginleştiren bir çatal da dahil olmak üzere yemek lezzetleri ile ilgili çeşitli cihazlar üreten yaklaşık 30 öğrenciden oluşan bir ekiple çalışıyor. Miyashita, TTTV prototipini geçen yıl kendisinin yaptığını ve ticari bir versiyonun yapımının yaklaşık 100 bin yen (875 dolar) tutacağını aktardı.
Miyashita ayrıca, tıpkı müzik gibi, dünyanın dört bir yanından yemek zevklerinin indirilebileceği ve kullanıcılar tarafından keyfini çıkarabileceği bir platform yapmayı planlıyor.
Söz konusu teknolojinin, aşçılar için uzaktan eğitim, tadım oyunları ve sınavları gibi alanlarda potansiyel kullanımı olduğu belirtildi.
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