YENİDEN DOĞUŞU SİMGELER

Kanreki kutlamaları aile ve arkadaş gruplarıyla özel ortamda gerçekleştirilir. Kişinin yaşamı boyunca elde ettiği deneyimler ve bilgelikler paylaşılır. Özellikle 60 yaşına giren bir kişiye "Koki no Iro (60 yaşın rengi)" denir. Kanreki yaşlanmaktan çok yeniden doğuş anlamına gelir. Bu nedenle ıstakoz kabuğuna benzetilir. Kan(dönüş) ve reki(takvim) kelimelerini oluşturur.