Japonya'da iktidar partisinin eski milletvekiline rüşvetten 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen para cezası

Tokyo Bölge Mahkemesi, eski LDP milletvekili Akimoto Tsukasa'nın Japonya kumarhane piyasasına girmeyi hedefleyen Çinli bir şirketten Eylül 2017-Şubat 2018'de rüşvet aldığına ilişkin davada kararı açıkladı.
Karara göre 49 yaşındaki Akimoto, kumarhane inşaatı projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (69 bin dolar) para cezalarına çarptırıldı.
Kararda, yargılamanın sürdüğü ve kefaletle serbest bırakıldığı Haziran-Temmuz 2020'de Akimoto lehine mahkemede yalancı şahitlik etmesi karşılığında şirketin iki eski danışmanına rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.
Duruşmada rüşvet ve yalancı şahitlik iddialarına karşı suçsuzluğunu ileri süren Akimoto'ya yönelik kararı açıklayan Hakim Heyeti Başkanı Niwa Toşihiko, yalancı şahitlik teşebbüsünü "adaletin engellenmesi" olarak niteledi.
Hakim Niwa, "Tarafsız kanıtlarla güçlü şekilde desteklendiğinden (kararın verilmesinde) nakit tedarikini kabul edenlerin beyanlarına tam itimat edilmiştir." dedi.
Kararda ayrıca Akimoto'nun, siyasi yolsuzluk suçundan yargılanan ve maaşı devlet tarafından ödenen eski sekreteri Toyoşima Akihiro'ya iki yıl hapis cezası verdi.
- Hüküm giyen LDP'liler
Akimoto, Eylül 2017'de kabine ofisindeki bakan yardımcılığı döneminde, hükümetin kumarhane faaliyetlerini yasallaştırmayı amaçlayan taslak planını denetleme görevi üstlenmişti.
Rüşvet aldığı şüphesi sonrası LDP'den ayrılan Akimoto, Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı.
Bu yıl eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ile eşi Kawai Anri'nin yanı sıra eski Ticaret Bakanı Sugawara İşşu da yolsuzluk ve rüşvet davalarında hüküm giymişti.
Kyodo ajansı yıl sonu düzenlenecek Şuugiin olağan genel seçimleri öncesi hüküm giyen LDP'li siyasetçilerin, kamuoyunda iktidarın imajını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!