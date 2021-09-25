Japonya'da iktidar partisi lider adayları "sıfır karbon" hedefine yönelik politikalarını açıkladı

Ay sonu seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.
Kamu yayıncısı NHK'nin düzenlediği televizyon programında bir araya gelen adaylar "2050'ye dek net sıfır karbon" hedefinin nükleer, yenilenebilir ve jeotermal enerjilere yönelerek yakalanabileceğini savundu.
Bu hedefin yakalanmasında Kişida ve Takaiçi, hükümetin küçük modüler reaktör (SMR) ve nükleer füzyon reaktörlerine yatırım yapması gerektiğini söyledi.
Kişida, "Eninde sonunda SMR veya nükleer füzyona başvuracağız" ifadesini kullanırken, Takaiçi "daha güvenli ve etkili enerji kaynağı" olarak yerel olarak inşa edilmiş yer altı SMR ve nükleer füzyon reaktörlerine yöneleceğini belirtti.
Yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılmasına dikkati çeken Kono ise hükümetin yatırımlarını, açık deniz rüzgar enerjisine yönelik liman inşaatına yönlendirmesinin önemini vurguladı.
Noda ise bu enerji politikaları arasından hükümetin görüşlerinin halka sunulması gerektiğini belirtti ve seçilmesi halinde jeotermal güç üretimini gündeme alacağını kaydetti.
- Başbakan seçilmesine kesine gözüyle bakılıyor
Kyodo ajansı, adayların seçilmesine, LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdindeki popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini aktardı.
29 Eylül'de seçilecek yeni başkanın, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.
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