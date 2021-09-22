Japonya'da iktidar partisi lider adayları Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik dış politikalarını açıkladı

29 Eylül'deki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.
Başkent Tokyo'nun Uçisaiwaiço bölgesinde bulunan Ulusal Basın Kulübü'nde bir araya gelen adaylar, mevcut ABD-Japonya ittifakını, "dış politikalarının köşe taşı" olarak niteledi.
Kişida ve Kono, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorunlarında, bu ülke lideri Kim Jong-un ile "lider düzeyinde görüşmelerin" önemini vurguladı.
Sorunların çözülmesine ilişkin Kono "Zirve toplantısı olmadan bunlar çözülmez" ifadelerini kullanırken, Kişida ülkesinin "doğrudan görüşmeler dahil tüm politikaları uygulayacağını" söyledi.
- Biden'ın "çok taraflı yaklaşımı"
Çin'e, bölgedeki faaliyetlerinde "yayılmacı politikalar" izlememesi çağrısı yapan Kono, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin oyuncusu" olması gerektiğini belirtti.
Bu ülkeyle ikili ilişkilerde "diyaloğun önemini" vurgulayan Kono, "(Çin ve Japonya) Liderler düzenli olarak görüşmeler yapmalı. Hükümetler arasında görüşmeler yoluyla iletişimin sağlanması önemli" ifadelerini kullandı.
"Çin'in büyük güç statüsüne yakışacak şekilde hareket etmesi gerekiyor" diyen Kişida ise Pekin yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "çok taraflı yaklaşım" politikalarıyla eş güdüm halinde demokratik ülkelerle iş birliğini koruması gerektiğini kaydetti.
Çin'in "insan hakları ihlalleri geçmişi" sebebiyle ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na olası üst düzey temsilci göndermeme kararı almasına yönelik Kişida, bu durumda jeopolitik konumu gereği Japonya'nın kendi kararını vereceğini belirtti.
- "Gerilimin yönetilmesi"
Bölgedeki tehditkar faaliyetlere dikkati çeken Takaiçi de "Tayvan'da oluşacak muhtemel acil durumlara karşı önlem alınmalı" ifadelerini kullanarak, ABD ile sürdürülen ittifakla bütünleşik şekilde caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin artırılması gerektiğini söyledi.
ABD-Çin arasındaki halihazırda süren "gerilimin yönetilmesi" yollarını arayacağını belirten Noda ise bunun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkesinin sürdürdüğü "barış yanlısı" tutumuyla uyumlu olacağını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!