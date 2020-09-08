Japonya'da iktidar partisi LDP'de liderlik yarışı başladı

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Siyasi İşler Başkanı Kişida Fumio, eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, Tokyo'nun Nagata-cho semtindeki LDP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Burada düzenlenen oturumda, halihazırda LDP milletvekili olan üç aday, seçim kampanyalarını başlatarak kampanya sürecindeki ilk konuşmalarını yaptı.
"Yeni bir Japonya" idealiyle parti liderliğine aday olduğunu belirten İşiba, kampanya sürecinde "ikna ve empati" sloganlarının kullanılacağını söyledi.
İşiba, "Siyaset, ‘ikna edici bir evet’ ile zor şartlarda çalıştırılan ‘empati’ ile yürüyor. Tarihin doğru anlaşılmasını temel alarak ‘büyük bir yeniden ayarlama’ ile Japonya’yı dönüştüreceğiz." dedi.
Seçimde oylarıyla sonucu doğrudan etkileyecek LDP milletvekillerine seslenen İşiba, iktidar partisinin ismi gibi ¨cesur ve liberal¨ olması gerektiğini dile getirdi.
- "Abe politikaları sürdürülecek"
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sorumluluk aldığını kaydeden Suga ise bu krizin çözülmesi için seçim yarışına girilmesi gerektiği değerlendirmesiyle aday olduğunu ifade etti.
Suga, "Ulusal meselelerde siyaset boşluk kabul etmiyor. Abe’nin uygulayarak getirdiği siyasi politikaları sürdüreceğim. Post-korona dönemi vizyonuyla insanların hayatlarını korumak için tereddüt etmeden tüm çabamı göstereceğim." ifadelerini kullandı.
Hükümet kurumlarının dijitalleşmesi ihtiyacına dikkati çeken Suga, "Korona döneminde görüyoruz ki hükümetin dijitalleşmesi bir ihtiyaç. Buna yönelik bir 'dijitalleşme ajansı' kurulacak." diye konuştu.
- "Tam kapsamlı mücadele
Parti liderliği ve Japonya başbakanlığına yönelik ilk teşebbüsü ve tam kapsamlı mücadelesinin başladığını aktaran Kişida da herkesin "düşünce gücüyle" katılım gösterebildiği bir siyasi mücadele hedeflediğini vurguladı.
Kişida, "Çetin bir yarışma. Çalkantılı zamanlarda ana akım siyasetimizin neler yapabileceğine dair bir vizyon sunmak istiyorum. Bunu koşulsuzca dünyaya gösterebilmeliyiz." ifadesini kullandı.
Abe döneminin başarılarını dile getiren Kişida, "Şimdi yeni çağı düşünmeliyiz. İnsanların görüşlerine kulak vererek ‘dinleyici gücü’ siyasi enerjiye dönüştürebilmeliyiz." dedi.
- Yeni lider 14 Eylül’de belirlenecek
Sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten üçer LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde partinin yeni lideri belirlenecek.
Partinin yeni başkanı, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenecek olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.
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