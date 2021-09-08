AA

Japonya Ekonomi Bakanlığınca açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 ve çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyümesini bekliyordu.

Güncellenen veriler geçen ay açıklanan ilk tahmin verilerine göre iyileşme kaydetti. İlk tahminlerde, Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 ve çeyreklik bazda 0,3 büyüdüğü açıklanmıştı.