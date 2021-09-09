Japonya'da eski İçişleri Bakanı Takaiçi iktidardaki LDP liderliğine aday

Eski Bakan Takaiçi, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de düzenlenmesi planlanan LDP liderlik seçimlerinde yarışacağını kamuoyuna açıkladı.
Seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara değinen Takaiçi, "Sanaenomics" ismini verdiği ve parasal genişleme, acil durumlarda ivedi mali harcama ve kriz yönetimlerine yatırımları kapsayan politika paketini duyurdu.
Takaiçi, hükümetin faiz dışı bütçe dengesini 2025 mali yılına kadar pozitife çevirme hedefini, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 enflasyon hedefi yakalanana dek askıya alacağını söyledi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Takaiçi, Kovid-19 ve olası diğer salgınlara karşı Japonya'da "kapanma" uygulanmasını kapsayacak yasa tasarısını planlayacaklarını belirtti.
Toplantıda, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı sık ziyaret etmesinin kamuoyunda eleştirilmesine değinen Takaiçi, bu durumu "inanç özgürlüğü" olarak niteledi.
Takaiçi, "Ülkem için hayatlarını adamışlara saygılarımı sunmayı istemekten dolayı eleştirilmem talihsizlik. Ancak bu benim inanç özgürlüğüm." dedi.
- Seçilirse ilk kadın başkan olacak
Kyodo ajansı "Sanaenomics" paketinin, seçimde Takaiçi'yi verdiği destekle bilinen 2012-20 döneminde görev yapan Başbakan Abe Şinzo'ya ait "Abenomics" politikalarına atıf olduğunu bildirdi.
Batıdaki Nara eyaletinden 60 yaşındaki Takaiçi, daha önce aynı seçimlerde kaybeden mevcut Tokyo Valisi Koike Yuriko sonrası, LDP iç seçimlerinde yarışan ikinci kadın aday olacak.
LDP'nin "muhafazakar kanadına" tabi olan eski bakan, Japonya'nın "eski militarizminin sembolü" olan Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı sık sık ziyaret ediyor.
Seçilmesi halinde "LDP'nin ilk kadın başkanı" olacak Takaiçi'nin, tapınak ziyaretler sebebiyle komşu ülkeler Güney Kore ve Çin yönetimlerinden büyük tepki toplayacağı bildirildi.
İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.
- 4 aday öne çıkıyor
LDP kaynaklara göre parti içi seçimlerde, Takaiçi'nin yanı sıra İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ve eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru da yarışacak.
Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga geçen hafta, 29 Eylül'deki LDP liderlik seçimlerine katılmama kararı aldığını açıklamıştı.
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