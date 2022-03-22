Japonya'da deprem sonrası elektrik tasarrufu çağrısı

AA

Tokyo Electric Power (TEPCO) firması açıklamasında, şiddetli deprem sonrası geçici durdurulan termal enerji santrallerini işaret ederek olası elektrik kesintisine dikkati çekti.

Hava şartları dolayısıyla güneş enerjisi santrallerinden tedarikin kısıtlanacağını kaydeden firma, buna rağmen "güç tüketiminin bir süreliğine yüzde 97 seviyesine ulaşacağını" belirtti.

AA'nın haberine göre; başkent Tokyo dahil 9 eyalete elektrik sağlayan TEPCO, müşterilerinden gereksiz kullanılan aydınlatmaların kapatılması ve ısıtıcı cihazların 20 derece seviyesinde kullanılmasını talep etti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da "Mart 2011 depremi sonrası en şiddetli elektrik sıkıntısının yaşanabileceği" uyarısı yaparak, tasarruf yöntemlerine uyulması çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.