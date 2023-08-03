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        Haberler Yaşam Japonya'da çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

        Japonya'da çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

        Japonlar, dünyanın kalanından farklı olarak partnerleriyle ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor. Bu tercih, Japonların uykuya son derece önem vermesinden kaynaklanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:11
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        • 1

          Dünya çapında birçok kültürde çiftlerin aynı yatakta yatması gerektiği düşünülür. Hatta ayrı yataklar, ayrılık sinyali olarak değerlendirilir. Ancak Japonya'da işler böyle yürümüyor; çiftler kendi istekleri doğrultusunda ayrı yataklarda uyuyor.

          Peki, neden? Sebeplere geçmeden evvel şunu söyleyelim; Japonlar için iyi bir uyku, kaliteli yaşamın temeli olarak görülüyor; çiftlerin ayrı yataklarda yatması da bu düşünceden geliyor.

        • 2

          Japonya'da çiftlerin ayrı uyumayı tercih etmesinin ilk sebebi eşlerin farklı zaman dilimlerinde çalışıyor olması. İşten eve geç gelen biri, partnerini uyandıracak veya karşı tarafın uykusunu bölecektir. Japonlar, bunun önüne geçmek için duruma daha mantıksal yaklaşarak, ayrı odalarda uyumayı tercih ediyor.

        • 3

          Bununla beraber, anneler genelde çocuklarıyla uyuyor. Bu, Japon kültüründe çocuğun gelişimi açısından oldukça önemli görülür. Baba ise kendi yatağında kalmayı tercih edebileceği gibi başka bir yerde de uyuyabilir.

        • 4

          Japonlar için uyku huzur demektir dolayısıyla uyurken huzuru kaçırabilecek her türlü durumun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda; gece uyurken yaşanabilecek horlama, fazla hareket etme gibi durumlar ayrı yataklarda tamamen önlenebiliyor ve herkes uykusunu almış bir şekilde uyanıyor.

          Kaynak: BrightSide

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