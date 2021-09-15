Japonya'da şiddetli yağış uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Doğu Çin Denizi'nde seyreden Chanthu Tayfunu'na yönelik şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Doğuya yönelerek Japon Denizi'ne ilerleyeceği tahmin edilen tayfunun, ülkenin batı ve doğu kesimlerine sert rüzgarlar ve Kyuşu bölgesine şiddetli yağmurlar getireceği aktarıldı.

Kyuşu ve Şikoku ile ülkenin batı bölgelerini etkisi altına alacak tayfunun, hafta sonuna dek şiddetli yağmurlara neden olması bekleniyor.