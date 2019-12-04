Japonya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandı

Japonya'da telefon operatörünün çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki bir adam tutuklandı.

Akitoşi Okamoto adlı adam operatörün ücretsiz çağrı merkezini sekiz günde binlerce kere,iki buçuk yılda da toplamda 24 bin kere aradı.

Şirket bunun sözleşme ihlali doğurduğunu açıkladı.

Okamoto ise şirketi taciz ettiği suçlamalarını reddederken esas mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Japon medyasına göre Okamoto, radyo yayınlarını dinleyemediğini ve telefon operatörü KDDI'nin bu yüzden sözleşmeyi ihlal ettiğini söyledi.

Tokyo Polisi Okamoto'nun çağrı merkezini her aradığında ya çalışanlara hakaret ettiğini ya da kendisini ziyaret ederek özür dilemelerini talep ettiğini açıkladı.

Polise göre bazen de çağrı merkezi görevlileri telefonu açar açmaz Okamoto telefonu kapattı.

KDDI ilk başta şikayette bulunmak istemediklerini fakat çağrıların aralıksız hale gelmesi nedeniyle diğer müşterilere verdikleri hizmetin bundan etkilendiğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir polis sözcüsü Okamoto'nun "şirketin işleyişini hileli bir şekilde engellemekle" suçlandı.

Bu suçlama Japonya'da bir şirketin normal bir şekilde işlemesini imkansız kılan kişilere yöneltiliyor.