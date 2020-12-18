Japonya'da 'biftek krizi': Başbakan halktan özür diledi

AA

Başbakan Suga, Kovid-19 önlemlerine uyulması çağrısı yapılırken, pazartesi akşamı iş dünyası ve siyaset temsilcilerinin bir araya geldiği iki ayrı akşam yemeği toplantısına katıldı.

Suga halka dışarıda buluşmama tavsiyesi verdiği günün akşamı 15 arkadaşıyla Tokyo'nun en lüks semti Ginza'da biftek yemeye gitmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Salgın tedbirlerine rağmen kalabalık toplantılara katılmasına ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere karşı Suga, katılımcılar arası yeterli mesafenin gözetildiğini belirterek, "İnsanlar nezdinde yanlış anlaşılmaya davetiye çıkarabilecek bir mana taşıyan konular üzerine, içten pişmanlık hissediyorum." dedi.

Kabine Baş Sözcüsü Kato Katsunobu ise bu tür toplantılarda tedbirlerin gerekli ölçüde alındığını kaydederek, makamı itibarıyla Suga'nın, geniş perspektifte görüşler edinebilmesi için bu tarz toplantılara katılım göstermesi gerektiğini söyledi.

Suga'ya yöneltilen eleştirilerin çoğu, iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito ile muhalafet partilerinin temsilcilerinden gelmişti.

Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, "Başbakanın takvimi, halka mesaj niteliğindedir. Bunu dikkate almalarını beklerdim." yorumunda bulunmuştu.