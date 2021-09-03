Japonya'da Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderliği için yarışmayacağı ve görevinden istifa edeceği haberleri hisse senedi piyasalarına güçlü alım getirdi.

Tokyo'da Topix Endeksi yüzde 1.7 artışla Nisan 1991'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 2.017,00 puana çıktı. Tokyo Nikkei 225 Endeksi de yüzde 1.7 yükselerek Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 29.020 puana çıktı.

Suga görevi yaklaşık 1 yıl önce Shinzo Abe'den devralmıştı. İktidar partisi LDP 29 Eylül'de yeni liderini seçecek. Japonya şu anda koronavirüs salgınında en sert dalgayı yaşıyor. Bu sebeple son haftalarda hükümetin Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmeme kararı sert bir biçimde eleştiriliyor.