Japonya'da Suga'ya destek azalıyor

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga'nın kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK'nın telefon yoluyla hafta sonu 18 yaş üstü gelişigüzel 2 binden fazla kişiyle düzenlediği anket Başbakan Suga'ya karşı desteğin düştüğünü gösterdi.

Geçen ayki ankete kıyasla Suga'ya destek verenlerin oranı 4 puan düşüşle yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Eylül 2020'de göreve gelen Suga için en düşük kamuoyu desteği oranı olarak kayda geçti.

Suga ve politikalarından memnun olmayanların oranı da 1 puan yükselişle yüzde 46'ya yükseldi.