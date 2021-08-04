Japonya'da korkutan deprem: Tokyo'da da hissedildi!

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedildi. AA'nın haberine göre; JMA, 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.