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        Haberler Dünya Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:10
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        Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
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        Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

        Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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