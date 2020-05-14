Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL’in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda 31 Mayıs’a dek uzatılan OHAL’in bazı bölgelerde kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar komitesine danışıldığını ifade eden Abe, alınan karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka, Hyogo dışında OHAL tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL’in, 6 Mayıs’ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 883’e, ölü sayısı 715’e yükseldi.