Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.032,34 %-0,15
        DOLAR 30,1038 %0,07
        EURO 32,8893 %-0,27
        ALTIN 1.981,87 %-0,30
        FAİZ 41,41 %0,56
        GÜMÜŞ GRAM 22,37 %-0,42
        BITCOIN 42.753,00 %0,15
        GBP/TRY 38,1366 %-0,50
        EUR/USD 1,0912 %-0,37
        BRENT 78,13 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 3.240,36 %-0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya'da 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısı yüzde 35,2 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Japonya'da 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısı yüzde 35,2 arttı 

        Japonya'da 2023 yılında kurumsal iflasların önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 artış gösterdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'da iflas eden firma sayısı arttı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research en az 10 milyon yen (68 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını inceledi.

        Araştırmada, Japonya geneli 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısının önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 arttığı ortaya çıktı.

        Buna göre Japonya'da son 4 yıl içinde ilk kez 8 binden fazla kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı kayda geçti.

        Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla yükselen ham madde maliyetleri, artan enerji masrafları gösterildi.

        İncelemeye alınan 10 sektörün tamamında artış görülürken,​​​​​​ hizmet sektörü 2 bin 940 vakayla en fazla iflasla ilk sırada yer aldı.

        İnşaat sektörü ise yüzde 1693 iflas vakasıyla ikinci sırada yer buldu.

        Yıl boyunca iflas eden şirketlerin bıraktığı toplam mali yükümlülük önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 artışla 2,4 trilyon yene (16,4 milyar dolar) yükseldi.

        583,6 milyar yen (3,9 milyar dolar) borcuyla Eylül 2023'te tasfiye başvurusu yapan Panasonic Liquid Crystal Display Co. firması en fazla mali yükümlülüğe yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa