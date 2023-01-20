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Japonya'da 1991'den beri en yüksek enflasyon

Japonya'da 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 yükseldi. Yıllık TÜFE artış hızı, tüketim vergi artışlarının etkisi hariç bırakıldığında 1991'den beri en yüksek artış olarak kayda geçti

Giriş: 20.01.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'da 1991'den beri en yüksek enflasyon
AA

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda ülkede 2022'de yıllık TÜFE, önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 yükseldi.

Yıllık TÜFE artış hızı, tüketim vergi artışlarının etkisi hariç bırakıldığında 1991'den beri en yüksek artış olarak kayda geçti.

Ülkenin Aralık 2022 TÜFE'si ise Aralık 2021'e göre yüzde 4 artış kaydetti.

Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

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