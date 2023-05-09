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Haberler Sağlık Son dakika: Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı

Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı

Japonya'da hükümet, Covid-19'u, mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisine aldı

Giriş: 09.05.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
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AA

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı "Kod 2" kategorisinden çıkardı.

Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle Covid-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisinde yer alacak.

Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı.

Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.

Daha önce belirli sağlık kuruluşlarında tedavi görebilen Covid-19 hastaları, ülke geneli hastanelerde hizmet alma hakkı elde edebilecek.

Tedavi masraflarına yönelik sağlanan sübvanseler sonlandırıldı. Maske kullanım tavsiyesi ise 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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