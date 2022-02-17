Kishida, Putin ile görüşecek

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Rusya ve Ukrayna sınırındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi. İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna sınırındaki gelişmelere atıfta bulunarak, "Gergin durum devam ediyor ve her şey olabilir. Japonya diplomatik yollarla gerilimi hafifletmeye çalışmalı" şeklinde konuştu. Başbakan Kishida'nın "Statükoyu değiştirmek için güç kullanımına ses çıkarmazsak, bunun Asya'yı da etkileyeceği ihtimalini hesaba katmalıyız" dedi.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VERMİŞTİ

Bu hafta başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapan Başbakan Kishida, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altını çizmişti. İki lider bölgede gerilimi azaltmak için inatla diplomatik çaba gösterme konusunda mutabık kalmıştı. Bu nedenle, Başbakan Kishida'nın Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede Moskova'ya diplomasi çağrısı yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

UKRAYNA'DA İŞGAL ENDİŞESİ

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından bölgede bir işgal girişimi ve çatışma ihtimali güç kazanmış, Moskova'nın Belarus'la birlikte askeri tatbikat yapması da "işgale hazırlık" olarak yorumlanmıştı.

Batı ülkeleri Rusya’nın Ukrayna’ya işgali karşısında yaptırımların devreye sokulacağının sinyalini verirken, Rusya'nın ise gaz ihracatını durdurarak misilleme yapabileceği gündeme gelmişti. Son olarak sınır bölgesindeki askerlerin bir bölümünü geri çektiğini duyuran Moskova, gerilimi azaltmak için batı ülkeleri ile daha fazla diplomasi trafiği yürütmeye hazır olduğunu açıklamıştı.