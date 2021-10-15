Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü

İngiltere, 2011'deki depremde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarını kaldırmayı düşünüyor.

15.10.2021 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya Başbakanı Kişida, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü
AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çin ve Kuzey Kore dahil "bölgesel duruma" yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İki başbakan, Çin'in faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmeye yönelik yakın iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Son dönemde iki ülke arasında güvenlik konusundaki iş birliğinin artmasını memnuniyetle karşılayan mevkidaşlar, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile İngiliz ordusu arasında "karşılıklı çalışabilirliğin artırılması" için yakın zamanda mutabakat imzalanmasında anlaştı.

Dışişleri Bakanlığına göre görüşmede, İngiltere'nin bölgesel serbest ticaret anlaşması Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) katılım durumu da ele aldı.

Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, Kişida görüşmede, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) katılmayı planladığını da aktardı.

Görüşmede Johnson, İngiltere'nin 2011 Fukuşima nükleer faciası sonrası Japon gıda ürünlerine uygulanan ithalat sınırlamalarının kaldırılmasının düşünüldüğünü bildirdi.

Geçen ay sonu ABD'nin Japon gıda ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırması sonrası, ülkeye ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 14'e düştüğü kaydedilmişti.

Öte yandan Avrupa Birliğinin (AB) Japonya'dan tarım ve gıda ürünlerinin ithalat kısıtlamalarını bu ay ortasına doğru hafifleteceği de açıklanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
İsrail gazetesi: Blinken ve Lapid İran konusunda daha önce gündeme gelmeyen eylem planlarını görüştü
İsrail gazetesi: Blinken ve Lapid İran konusunda daha önce gündeme gelmeyen eylem planlarını görüştü
Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak
2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.