Olimpiyatların 23 Temmuz'da; Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.
Japonya'da koronavirüs vaka sayısında yükselen bir artış var. Tokyo, mart ayından beri ilk kez binden fazla günlük vaka bildirdi.
Ancak BBC'nin haberine göre Başbakan Suga, 'oyunların bu yaz yapılacağını, güvenli ve emniyetli olacağını' söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da kasım ayında, Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söylemişti.
TOKYO VALİSİ TEMKİNLİ
Cuma günü yapılan açıklamaya göre 31 Aralık'ta Tokyo'da bin 337 yeni vaka tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Japonya, pandemi sürecinde toplam 239 bin 41 vaka ve 3 bin 337 ölüm bildirdi.
Oyunlar için maliyetler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için gereken önlemler nedeniyle 2.8 milyar dolar arttı. Bu sebeple oyunlar 'tarihin en pahalı yaz olimpiyatları' olabilir.
ANKETLER: 'YA ERTELENSİN YA İPTAL EDİLSİN'
Ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yapılan bir ankete göre Japonya'da yaşayan insanların çoğunluğu oyunların 2021'de düzenlenmesine karşı.
Ankete göre insanlar etkinliğin yine ertelenmesini veya tamamen iptal edilmesini istiyor.
Başbakan Suga ise oyunların 'küresel dayanışmanın simgesi' olabileceğini söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Olimpiyatlar'da yarışacak tüm sporcularla seyircilere aşı yapılmasını sağlamak için çaba harcayacaklarını belirtmişti.
Olimpiyatlar'a 200 kadar ülkeden 11 bin atletin katılması bekleniyor.
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