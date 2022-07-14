Japonya Başbakanı Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, geçen hafta seçim mitinginde konuşma yaparken vurularak hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu.

Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe

Japonya'nın en etkili politikacılarından biri olan 67 yaşındaki Abe'nin, 8 Temmuz günü seçim mitinginde suikasta uğraması düşük suç oranıyla bilinen ülkeyi şoke etti. Ev yapımı silaha sahip saldırganın Abe'ye rahatlıkla yaklaşabildiğini gösteren fotoğraf ve videolar şaşkınlık yarattı.

"POLİSİN YETERSİZ ÖNLEMLERİ..."

Japonya Başbakanı Kishida ise Abe'nin uğradığı suikastın ardından bugün yaptığı açıklamada, "Polisin yetersiz güvenlik önlemleri sebebiyle Abe hayatını kaybetti." dedi.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Saldırganın, ifadesinde yer alanlara göre "ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğü iddia ediliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.