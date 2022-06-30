Japonya aşırı sıcağa karşı yaşlılara çağrı yaptı: Tasarruf edeceğiz diye klimayı kapatıp hayatınızı tehlikeye atmayın
Yüzyılın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalan Japonya'da sıcak çarpmasından dolayı hastaneye kaldırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Hükümet ise bir yandan enerji sistemine binen aşırı yükü azaltma çağrısı yaparken öte yandan bu çağrıya uyup tasarruf adına klimasını açmayan özellikle yaşlı nüfusa risk altında olduklarını anlatmaya çalışıyor.
Yüzyılın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalan Japonya'da sıcak çarpmasından dolayı hastaneye kaldırılanların sayısı her geçen gün artıyor.
Hükümet ise bir yandan artan klima kullanımından dolayı enerji sistemine binen aşırı yükü azaltma çağrısı yaparken öte yandan bu çağrıya uyup tasarruf adına klimasını açmayan özellikle yalnız yaşayan yaşlı nüfusa büyük tehlike altında olduklarını anlatmaya çalışıyor.
Hafta sonunda Japonya'nın bazı kesimlerinde sıcaklık 150 yıldır görülmemiş bir biçimde beş gün süreyle 35 derecenin üzerine çıktı.
Başkent Tokyo'da da sıcaklıklar art arda üç gün boyunca 35 derecenin üzerinde seyretti.
Tokyo İtfaiyesi Ambulans Servisi verilerine göre Pazar günü sıcak çarpması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 93 kişinin ardından Pazartesi günü de yaşları 12 ile 96 arasında değişen 80 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan artan klima kullanımı sonucu beliren elektrik rezervlerindeki tehlikeli düşüşün enerji sıkıntısına yol açması riskine karşı yetkililer hafta başında halka, klimalarını 28 dereceye ayarlamaları ve bu tür elektrikli aletleri daha az kullanmaları yönünde uyarılar yaptılar.
Ancak yetkili ağızların dediklerine çoğunlukla uyulan Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, özellikle yaşlı nüfusa seslenerek bu çağrıyı harfiyen yerine getirmeye çalışırken kendi sağlıklarını tehlikeye atmamalarını rica etti.
Yerel yönetimler de gün içinde sık sık anonslar yaparak halkı bol su içmeleri, gerekirse klimayı açmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Yaşlıların 'makus kaderi'
Her yıl genelde Temmuz ayına kadar uzayan yağmurlu mevsimin bu yıl 22 gün erken bitmesi nedeniyle onu takip eden sıcak hava dalgası Japonya'yı her zamankinden çok daha erken ve çok daha şiddetli vurdu.
Japonya'da tek başına yaşayan yaşlılar için her yıl yaz ayı bir kabusa dönüşüyor.
Nüfusu hızla yaşlanan ülkede sıcak nedeniyle hastaneye kaldırılan her iki kadından biri ve her üç erkekten biri 65 yaş ve üzerinde.
Son verilere göre 2019 yılı yazında da Japonya'da 162 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını yitirdi.
Ancak ilginç bir durum söz konusu. Her yıl gibi bu yıl da bu kişilerin çoğunluğu sıcakların hüküm sürdüğü dışarıda değil de klimalı bir evde evde ölü bulunuyorlar. Bunun nedeninin, çoğunun yaşlı, yalnız başına yaşayan ve klimayı açmayı akıl edemeyecek kadar bakıma muhtaç olan ama yardım isteyemeyen kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor.
Japonya'da ailelerinden ayrı yaşayan bu kişilerin yokluğu ancak öldükten sonra fark ediliyor. Ölülerin ardından evlerini toplama ve onlara son görevlerini yapmak için belediyenin koordine ettiği bir sistem var.
Bazen beraber yaşayan yaşlılar bile bu makus talihten kurtulamıyor. 2019'daki aşırı sıcak hava dalgasında yaşamını yitirenler arasındaki 90 yaşlarındaki bir anne ve ona bakan 60 yaşlarındaki kızı buna bir örnek.
Bir hastalık sonucu o yıl Temmuz ayı sonlarında evde ölen kızının baktığı anne de ondan kısa bir süre sonra bakımsızlıktan ölmüş ancak kimse uzun süre bu durumu fark etmemişti.
Eve giren ve iki kadının cesedini bulan sağlık görevlileri normalde 20 derece olması gereken odanın sıcaklığını 38 derece olarak ölçtüklerini ve klimanın kullanıldığına dair hiçbir belirtiye rastlamadıklarını belirtmişti.
Tokyo Adli Tıp Kurumu'nun o yıl Tokyo'nun 23 ilçesinde sıcak çarpmasından ölen kişilerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre bu kişilerin yüzde 90'ının ya kliması var ama hiç kullanmamışlar veya hiç klimaya sahip olmamışlar.
Sıcak çarpmasının belirtileri kişiden kişiye değişse de en belirginleri arasında baş dönmesi, kas ağrısı ve mide bulantısı sayılıyor.
Son olarak meteoroloji uzmanları; Tokyo genelinde havanın gelecek hafta tekrar yağışlı olması ve sıcaklığın da bir nebze düşmesinin beklendiğini duyurdu.
Dünyada şu an yaz mevsimini yaşayan kuzey yarımkürede pek çok ülke koronavirüs salgınının başlangıcındaki maske kullanma alışkanlığını bıraksa da Japonya'da halkın tamamına yakını dışarıda bile hâlâ maske kullanmaya devam ediyor.
Japonya'da aşırı sıcaklar her geçen yıl daha da büyük problem olmaya devam ederken ulusal ve uluslararası organizasyonlar da bundan etkileniyor.
2020 Temmuz ayında yılında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiş; o zaman da Tokyo'da koşulması gereken maratonun aşırı sıcaklarda yapılmasının büyük risk olacağı düşünümüştü.
Bunun üzerine maraton Tokyo'dan alınıp ülkenin kuzeyinde yazların çok daha serin geçtiği Hokkaido adasının baş şehri Sapporo'ya verilmişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Japonya aşırı sıcağa karşı yaşlılara çağrı yaptı: Tasarruf edeceğiz diye klimayı kapatıp hayatınızı tehlikeye atmayın/japonya-asiri-sicaga-karsi-yaslilara-cagri-yapti-tasarruf-edecegiz-diye-klimayi-kapatip-hayatinizi-t-3473792
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!