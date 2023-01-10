AA

Kişida ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinden önce ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron, Kişida ile 2019'da yanan Notre Dame Katedrali'nin şantiyesini ziyaret ettiklerini aktardı.

Japonya'nın G7 ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlıklarını yürüttüğünü hatırlatan Macron, Kişida'nın Ukrayna-Rusya Savaşı'nı kınaması, Rusya'ya karşı yaptırım uygulaması, Ukrayna'yı desteklemesi, ülkesinde Ukraynalı mültecileri ağırlaması ve Avrupa'nın gaz tedarik etmesine yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Burada gerçek minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Macron, bu savaşın enerji gibi farklı alanlardaki sonuçlarının ele alınması gerektiğini vurguladı.

Fransa ve Japonya'nın farklı uluslararası krizlerde ve nükleer silahlarının yayılmasını önleme konularında daima koordinasyon içinde olduklarına işaret eden Macron, özellikle İran ve Kuzey Kore'deki durumun ciddi teyakkuz gerektirdiğini söyledi.

Macron, Kuzey Kore yönetiminin uluslararası hukuku aleni ihlallerine karşı Japonya'nın Fransa'nın desteğine güvenebileceğinin altını çizdi.

İki ülkenin, Hint-Pasifik bölgesindeki ortak eylemlerinin devam edeceğine dikkati çeken Macron, Kişida ile görüşmelerinde iklim değişikliği, bioçeşitliliğin korunması meselelerini ele alacaklarını anlattı.

Macron, bu yıl Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleşecek G7 ülkeleri zirvesi akabinde Paris'te "Güney-Kuzey ortaklığının yeniden yapılandırılmasına" ilişkin konferans düzenleyeceklerini bildirdi.

"AVRUPA VE HİNT-PASİFİK GÜVENLİĞİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Kişida, Fransa ve Japonya'nın dost ülkeler olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında otomobil, sivil havacılık, sürdürülebilir enerji ve nükleer gibi sektörlerde koordinasyonun ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kişida, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini mümkün kılmak için Fransa'nın birincil ortak olduğunu vurguladı.

Kişida, "Artık Avrupa ve Hint-Pasifik'in güvenliği birbirinden ayrılamaz." diyerek, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki statükonun değiştirilmesine yönelik girişimlerin arttığı bağlamda Fransa ile koordinasyonu sürdürmek istediklerini kaydetti.

Kişida, bu koordinasyonun ortak tatbikat gibi alanlardan geçtiğinin altını çizdi.

Japonya Başbakanı Kişida, Macron'la görüşmesinde, Hiroşima'daki G7 ülkeleri zirvesinde değineceği konuları ve Birleşmiş Milletlerin reformu meselesini ele alacağını ifade etti.

Fotoğraf: AA