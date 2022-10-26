3 ülkeden Kuzey Kore'ye 'emsalsiz yanıt' mesajı

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, Tokyo'da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ile görüştü.
Görüşmede Bakan Yardımcıları, Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin bölgesel askeri tehditlerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesinde mutabakata vardı.
Diplomatlar, "uluslararası topluma ciddi ve açık tehdit" şeklinde niteledikleri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak hareket edilmesinde anlaştı.
Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori, düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel güvenlik durumunun hızlı şekilde ciddileştiğini belirterek, "üç ülkenin iş birliğinin daha önemli hale geldiğini" ifade etti.
Mori, üç ülkenin, Rusya-Ukrayna krizinde "Moskova yönetiminin nükleer şantajlarına asla müsamaha gösterilmemesinde" fikir birliğine vardığını söyledi.
Güney Koreli Bakan Yardımcısı Chung, Kuzey'in yeni bir nükleer deneme yapması halinde "emsalsiz ölçekte yanıt" verilmesinde, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin anlaştığını kaydetti.
ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman da "pervasız ve bölgede istikrar bozucu" şeklinde nitelediği Kuzey Kore'den provokasyonlarını sürdürmekten vazgeçmesini istedi.
Sherman, Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında "nükleer, konvansiyonel ve füze savunma dahil askeri kapasitelerini" tam olarak kullanacaklarını yineledi.
Mori, Sherman ve Chung, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesi girişimlerine karşı çıktıklarını ifade etti.
Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!