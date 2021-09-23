Japonya, ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yönelik iş birliğinin artırılması mesajı

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Kyodo ajansına göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları kapsamında, ABD ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla "Kuzey Kore" konusunu görüştü.

Üçlü görüşmede Motegi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, BM kararlarının uygulanarak diplomatik çabaların artırılması ve "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması" konusunda mutabakata vardı.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Motegi, bakanlar düzeyindeki toplantıyı "görüş alışverişi için oldukça iyi zamanlama" şeklinde niteledi ve "Kuzey Kore'nin son nükleer ve balistik faaliyetleri Japonya'yı, bölgeyi ve uluslararası toplumu tehdit etmekte" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın, "Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi" konusunda Japonya ve Güney Kore ile "devam eden danışma iş birliğine yönelik ülkesinin taahhütlerinin" altını çizdiğini aktardı.

En son mayıs ayında Londra'daki G7 zirvesi marjındaki Dışişleri Bakanları toplantısında buluşan üç bakan ayrıca Asya bölgesi kapsamlı "Myanmar, Çin başlıkları" dahil iklim değişikliği konularını ele aldı.