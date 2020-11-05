Japonya: ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi büyük talihsizlik

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Kato, düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği sorunun uluslararası toplumu ilgilendirdiğine işaret ederek, bunun sadece bir ülke tarafından değil tüm toplumlarca ele alınması gerektiğini söyledi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri, "Japonya olarak iklim değişikliği konularını ele alırken, ABD ile faal olarak iş birliği yapmayı arzu ediyoruz. Bu bakış açısıyla ABD’nin Paris Anlaşması'ndan resmen çekilmesi büyük talihsizliktir." dedi.

- ABD, anlaşmadan resmi olarak çekilen ilk ülke

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017'de duyurduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı, dün resmi olarak yürürlüğe girdi. Böylece ABD, anlaşmadan resmen çekilen ilk ülke oldu.

Paris'te, Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016'da, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump, 1 Haziran 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın, "iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunmuştu.