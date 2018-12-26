26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya’da hükümet, ticari balina avına devam edilebilmesi amacıyla Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çekileceğini resmen açıkladı. Başbakan Şinzo Abe’nin IWC'den ayrılma kararını onaylamasının ardından açıklama yapan Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya’nın önümüzdeki Temmuz ayında ticari balina avcılığına devam edeceğini söyledi. Japonya'nın çekilme kararını IWC'ye yıl sonuna kadar resmen bildireceğini aktaran Suga, bunun da çekilme kararının 30 Haziran'a kadar yürürlüğe girmesi anlamına geleceğini ifade etti.
AVCILIK FAALİYETLERİ BÖLGELERLE SINIRLANACAK
Suga gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya’nın avcılık faaliyetlerini Japon karasuları ve belirli ekonomik bölgelerle sınırlayacağını, bununla birlikte Japonya ve Avustralya arasında diplomatik sorun olan Güney Okyanusu'ndaki faaliyetlerin de sona ereceğini söyledi.
Şimdiye dek bilimsel bir araştırma programı kapsamında her yıl 300 - 400 arası balinayı yakalayarak araştırma programlarında kullanan Japonya, kararla birlikte balina araştırmalarını da sonlandırmak zorunda kalacak. Çünkü söz konusu araştırmaları yürütecek ülkelerin IWC üyesi olma şartı bulunuyor.
JAPONYA AV KISITLAMASINDAN RAHATSIZDI
IWC 1982'de ticari balina avcılığını geçici olarak askıya alma kararı almış ancak Japonya, zaman içinde IWC'nin kuruluş amacı olan “Sürdürülebilir avcılık için küresel balina stoklarının düzenlenmesi” hedefinden saptığını savunmuştu. Geçen süre zarfında, balina türlerinin nüfuslarının sürdürülebilir avcılık için yeterli düzeylere ulaştığını düşünen Japonya, buna rağmen av kısıtlamalarının devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Ancak Japonya’nın çabaları, av karşıtı diğer üye ülkelerin ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin çabaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
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