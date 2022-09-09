Japon Yeni'nde büyük değer kaybı

Japon hükümeti, ABD Doları'nın ardından euro karşısında da değer kaybeden Japon Yeni'ndeki ani dalgalanmaların "aleyhte" olduğunu belirtti.
Japon Yeni'nin, yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.
Yen, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 0,75 faiz artışı kararıyla euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.
Haftanın son günü itibarıyla 1 euro, 143 Japon Yeni olarak işlem görüyor.
En son 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, hafta içinde 144 bandını görürken şu an 143 Japon Yeni seviyesinden işlem görüyor.
MÜDAHALE GELEBİLİR
Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yenin son hareketlerinin "ekonominin temel istikrarlarından uzak" olduğunu belirtti.
Suzuki, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli tedbirlere hazırız." dedi.
Düşüş eğilimini "spekülatif" olarak niteleyen Suzuki, bu eğilimin sürmesi halinde Japon hükümeti olarak müdahale edeceklerini yineledi.
BOJ KARŞI
Değer kayıpları sonrası Başbakan Kişida Fumio ile bir araya gelen Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, görüşme sonrası gazetecilere konuştu.
Yendeki ani dalgalanmaların "Japon firmalar nezdinde olumsuz" olduğunu kaydeden Kuroda, piyasayı yakından izlediğini söyledi.
Kuroda, Başbakan Kişida'nın görüşmede herhangi bir talepte bulunmadığını aktardı.
Kayıplara rağmen ultra geniş parasal politikaları savunan BoJ'un, "enflasyondaki yükselişlerin geçici görüldüğü" anlayışına hakim olduğu belirtiliyor.
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