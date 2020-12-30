Reuters

Japon otomotiv üreticisi Honda, Rusya pazarından çekileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 2022'den itibaren ülkedeki bayilere yeni araç gönderilmeyeceği kaydedildi.

Atılan adımın, şirketin bölgedeki operasyonlarını yeniden yapılandırması kapsamında olduğu belirtiliyor.

Şirket açıklamasında, Honda'nın Rusya pazarında motosikletleri ve güç seçenekleri ile faaliyet göstermeye devam edeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Honda'nın satış sonrası operasyonlarının da devam edeceği belirtildi.

Toyota ve Nissan gibi diğer Japon markalar gibi Rusya'da üretim yapmayan Honda, ülkedeki geçtiğimiz ay 79 adet araç satabildi. Honda'nın Rusya'daki Ocak-Kasım satışlarının ise yüzde 15 oranında azaldığı belirtiliyor. Rusya otomobil pazarı yılın ilk 11 ayında 1.3 milyon adet seviyesinde gerçekleşmişti.

Japon üretici Honda, yeniden yapılanma kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki üretim faaliyetlerine 2022 itibariyle son vermeye hazırlanıyor.