Japon otomotiv üreticisi Toyota, 'mobilite' şirketine dönüşme yolunda atacağı adımları açıkladı. Bu kapsamda tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de “Start Your Impossible” hareketini başlattığını duyuran şirket, bu hareket ile engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgür ve rahatça hareket etmelerini sağlayacak ürünlerin toplumun hizmetine sunulması hedeflendiğini kaydetti.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir değişim ve dönüşümün başlangıcını yaptığını belirterek, "Hedefimiz herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmek. 7’den 77'ye herkesin özgürce hareket etme hakkı ve ihtiyacı var. Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacak. Markamız “herkes için mobilite” anlayışıyla, kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecek" dedi.
Bozkurt, başlatılan Start Your Impossible hareketi ile birlikte tüm bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ürünler ile hizmetlerin geliştirilip sunulacağını kaydederek, "İnsansı robot teknolojisinden otonom araçlara, yapay zeka uygulamalarından araç kiralama hizmetlerine ve bireysel kullanımlara kadar insanların günlük hayatlarında fayda sağlayacak mobilite çözümleriyle yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Engellilerin, yaşlıların, hareket zorluğu yaşayan hastaların ve günümüzde daha fazla kişisel hareket özgürlüğü isteyenlerin de bu isteklerini karşılarken, aynı zamanda geleceğin şehirlerini de tasarlıyoruz. Yeni mobilite teknolojilerini toplum yararına sunmak için Ar-Ge’ye yıllık 10 milyar dolardan fazla bir bütçe ayırıyor" bilgisini paylaştı.
Olimpiyatlar’da Podyuma Çıkacak
Bozkurt, Toyota’nın global olarak başlattığı “Start Your Impossible” hareketi kapsamında geliştirdiği ürünlerden ilk örnekleri resmi partneri olduğu Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında tüm dünyaya tanıtmayı planladığını da söyleyerek, "Ancak bu yıl yapılacak olan olimpiyatlar pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelendi. 2021’de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatlarında Toyota toplamda 3 bin 700 mobilite ürünüyle yer alacak. Tokyo’da otonom araçlardan, yakıt hücreli otobüslere, robotlardan, hibrit taksilere ve elektrikli yürüme araçlarına kadar birçok aracı kapsayan bu ürünler, sporcuların ve seyircilerin kullanımına sunulacak" şeklinde konuştu.
Türkiye’deki Çalışmalar da Başladı
Bozkurt, Türkiye’de de mobilite çalışmaları kapsamında engelliler için çalışmalara başladıklarını kaydederek, "Duyma engelliler için call-center, web sitemizin görme engellilere uygun hale getirilmesi gibi birçok şeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanında bayilerimizde de engellilere yönelik iyileştirmeler yapılmaya devam ediyor. Engelsiz plazalar için çözümler üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Toyota, Japonya’da Fuji Dağı’nın eteklerinde mobilite şehri Woven City'yi kuracağını daha önce açıklamıştı. Sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan, bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak Woven City'de, ilk etapta 2 bin kişinin yaşaması planlanıyor.
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