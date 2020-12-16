Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, dünya genelinde yaklaşık 2 milyon aracını geri çağırdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Japon marka dünyada 1.79 milyon otomobili yangın riskine karşı servislere yönlendirirken, sadece ABD'de 1.4 milyon otomobili geri çağırdı.
Honda'dan yapılan açıklamada, ABD'de 2002-2006 yılları arasında satılan 268 bin adet CR-V'lerin otomatik cam sisteminin olası yangın riskine karşı değiştirileceği kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, 735 bin adet 2018-2020 arası satılan Accord ve 2019-2020 yıllarında satılan Insight modellerinde de gövde kontrol sisteminin yazılımının güncellenecek.
YOLLARDAKİ TUZ NEDEN OLDU
Honda'nın ABD'de buzlanmaya karşı yollara dökülen tuzlar nedeniyle 430 bin otomobilinde korozyon meydana gelmiş olabileceği ve bu nedenle söz konusu araçların ön şaftlarını değiştireceği de kaydedildi.
Bu kapsamda, 2012 Civic Hybrid, 2007-2014 Fit, 2013-2015 Acura ILX modellerinin de geri çağırma operasyonuna dahil edildiği belirtildi. Honda'nın geri çağırma operasyonunda, Türkiye ve diğer pazarlar için henüz bir bilgi paylaşılmadı.
GERİ ÇAĞIRMA NEDİR?
Otomotiv sektöründeki geri çağırma operasyonları, otomobil üreticilerinin geçmiş yıllarda sattıkları araçlara yönelik bir düzeltme yada güncelleme işlemi olarak biliniyor.
Yıllar içinde değişen güvenlik standartlarına yönelik araçlar geri çağırılıp güncellenebildiği gibi, yaşanan sorunları düzeltmek için de geri çağırma operasyonları düzenleniyor.
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