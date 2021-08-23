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Mazda'nın kompakt SUV sınıfındaki oyuncusu CX-5, Avrupa'da 100 bin kilometrelik dayanıklılık testini tamamladı.

184 beygir gücündeki 2.2 litrelik dizel Skyactiv D motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ile teste tabi tutulan CX-5, farklı sınıflardan toplam 68 otomobilin yer aldığı sıralamada 4'üncü sırayı aldı ve en yüksek seviyedeki "A" notuna layık görüldü.

Alman yayın organı Auto Bild tarafından düzenlenen testin sonucunda, kokpit, yürüyen aksam, şasi, karoser parçaları, motor, şanzıman ya da direksiyon sisteminde hiçbir problemin not edilmediği ve uzun test sürecinden hiçbir şekilde etkilenmediği belirtildi.

100 bin kilometrelik test boyunca, CX-5'in herhangi bir arızayla ya da planlanmamış servis ziyaretiyle karşılaşmadığı açıklandı.