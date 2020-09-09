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Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri, şirketin ABD teknoloji hisselerindeki sert kayıplardan zarar edeceği kaygılarıyla yüzde 5 düştü. Bugünkü düşüşle birlikte SoftBank hisselerinin bu hafta kaydettiği düşüş yüzde 12'yi, piyasa değerindeki kayıp da 15 milyar doları buldu.

Geçen hafta Cuma günü yayımlanan haberlere göre Japon şirket ABD teknoloji şirketlerine bağlı hisse senedi türev araçlarına büyük miktarda yatırım yaptı. Haberlerin ardından Softbank hisseleri düşüşe geçti. Şirketin başında bulunan Masayoshi Son, Softbank'ın varlık satış programından gelen nakdi hisse senetlerine yatıracağını geçen ay açıklamıştı. Ancak analistler, karmaşık işlemlerin zaten genel olarak Japon şirketin şeffaflıktan uzak olduğunu düşünen bireysel yatırımcılar arasında paniğe sebep olduğunu belirttiler.

Analistler Softbank'ın hem ABD teknoloji şirketlerinde hisse alımına hem de hisse alım opsiyonu kontratı alımına gitmesi nedeniyle ABD borsalarındaki yükseliş ile sonrasında başlayan kayıpların daha belirgin hale geldiğini belirtiyorlar. Softbank hisse pozisyonu hakkındaki sorulara cevap vermedi.