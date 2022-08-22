Japon şirketleriyle yeni ortaklıklar için görüşüyor

Japon finans ve ekonomi yayın kuruluşu Nikkei Asia’ya röportaj veren Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Japon şirketleri ile ortaklık ve iş birliklerini genişleteceklerini açıkladı. Ilıcak, bu çerçevede toplam 3 milyar değerindeki farklı projeler için Japon şirketleri ile işbirliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Ilıcak, Mühendislik-Tedarik-İnşaat-Finansman (EPCF-Engineering, Procurement, Construction and Financing) modeli ile farklı coğrafyalarda Japon iş ortakları ile yeni projeler planladıklarını paylaştı. Bu model ile Japon iş ortaklarının da güçlü olduğu gelişmekte olan ülkelere uçtan uca iş modelini taşıdıklarını, o ülkelerin de altyapı ve sosyal donatı projeleri hayata geçirme kapasitelerini arttırdıklarını aktardı.
Ilıcak, görüşmeleri devam eden projeleri; Kazakistan ve Özbekistan'da hastane inşaatı ve işletmesi, Ceyhan’da yatırımı devam eden Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde güneş enerjisinden yeşil hidrojen üretimi ile çeşitli ülkelerde demir çelik fabrikalarının dekarbonizasyonu olarak açıkladı. Ayrıca projelerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için bir Japon mühendislik firmasından hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını belirtti. Ilıcak, yurtdışındaki hastane yatırımları için İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki ortakları Sojitz ile ilerlediklerini kaydetti.
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin ve dostluğun güçlendirilmesine katkılarından ötürü, Mayıs ayında Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile takdir edilmişti.
Rönesans Holding’in uluslararası pazarlardaki büyümesinin devam ettiğini söyleyen Ilıcak, “Yıllık ortalama gelirimizi 5 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 20’sine karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolardan fazlasını Türkiye, Afrika, Balkan ve Orta Asya pazarlarında Japon şirketler ile olan iş birliklerimizden elde edebiliriz dedi. Ilıcak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkelerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve iş gücümüz ile Japon ortaklarımızın uygun finansman ve teknoloji olanaklarını birleştirerek, hem mühendislik-tedarik-inşaat-finansman (EPCF) alanında hem de kamu-özel iş birliklerinde (PPP) iyi sonuçlar aldık. Bu iş birliği ile geniş bir coğrafyada oldukça rekabetçiyiz.”
GELİRLERİN YÜZDE 78'İ TÜRKİYE DIŞINDAN
Dr. Erman Ilıcak, 2021 yıl sonu itibariyle Rönesans Holding’in gelirlerinin yüzde 42’sinin Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 31’inin Avrupa yüzde 22’sinin Türkiye ve yüzde 5’inin de diğer coğrafyalardan geldiğini söyledi.
Dünya Bankası’nın yatırım kolu IFC’nin yüzde 4 hissesine sahip olduğu Rönesans Holding’in Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketi olduğu vurgulanan haberde, dünya müteahhitlik sektöründe şirketlerin sıralamasını hazırlayan Engineering News Record’a göre (ENR) geçtiğimiz yıl alanında Avrupa’nın dokuzuncu, dünyanın ise 28. Büyük şirketi olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca çeşitli Japon şirketleri ile Rönesans Holding arasında 10 yılı aşan ortaklık ve iş birliği deneyimi olduğu, Japon şirketleri ile bugüne kadar toplam 4 milyar dolar tutarında ortak proje gerçekleştirildiğine yer verildi.
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