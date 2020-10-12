Pek çok farklı cinsi olan ve istilacı türler arasında yer alan zehirli balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor.
DHA'nın haberine göre tüketilmesi oldukça tehlikeli olan balon balığını yapmak içinse özel bir eğitim almak gerekiyor.
Sertifika olmadan bu balığı yapmanın yasak olduğunu söyleyen Japon şef Yasuo Uekusa, "Japonya'nın Shimoneseki şehrinde ve genelde kuzeyinde çıkıyor. Japonlar bu balığı çok sever ama fiyatı çok yüksektir. Çünkü bu balığı kesmek için lisans gerekiyor Lisansı olmayan yaparsa ceza veriliyor ve aşçının lisansını iptal ediyorlar. Bu balığın ciğer ve yumurtalıklarında zehir bulunuyor. Buralara dokunmadan kesmek gerekiyor. İnce işçilik gerekiyor. Ciğeri az bir şey kesersen o zehir her tarafa yayılıyor. Ölüme kadar götürüyor. 8 saat içerisinde zehir bütün vücuda yayılıyor. Sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor" dedi.
"ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"
Mezgit balığı ile karıştırıldığını ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirten şef Uekusa, "Balon balığının çok fazla çeşidi var En çok kağıt gibi ince kesiliyor ve çiğ olarak tüketiliyor. Japonya'da yapan çok usta var ama Türkiye'de bunu yapan yok, diye biliyorum. Tanesi 700-800 lira zaten. Fiyatı da çok yüksek. Japonya'da temizlemesi zor olduğu için işçilik de alıyorlar. Mezgit balığı ile balon balığı şekil olarak benziyor ancak balon balığı zehirli. Çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.
"ZEHİRLİ VE SALDIRGAN DA OLABİLİYOR"
Türkiye denizlerinde de görülen bu tehlikeli balığa dokunmak bile zehirlenmeye yetiyor. Balıkçı Erdal Can, bir balıkçı arkadaşının bu balığa dokunması sonucunda zehirlendiğini dile getirdi. Can, "Dün bir balıkçı arkadaşımızın eline battı. Eli, diğer elinin 1,5 katına çıkacak kadar şişti. Tek tük tuttuğumuz balıkların arasından çıkıyor. Fark ettiğimiz an hemen denize atıyoruz. Zehirli ve saldırgan da olabiliyor" dedi.
Balıkçı Onur Can, da "Biz balon balığını satmıyoruz. Yenilecek bir balık değil. Zehirli bir balık. Dokunduğunuz zaman bile elinizi şişiriyor. Kendisini de savunmak için karın bölgesinden şişiyor. Biz tezgahlarımızda yer vermiyoruz bu balığa" ifadelerini kullandı.
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