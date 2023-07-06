Japon sanatçı boyayla taşlara hayat veriyor
Doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon sanatçı Akie Nakata'nın sanatı kafa karıştırıyor... Nakata'nın işlerini görenler ilk bakışta 'canlı' sanıyor
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Akie Nakata, 2010 yılından bu yana doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon bir sanatçı.
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Nakata'nın ortaya çıkardığı işler dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın beğenisini topluyor.
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Öyle ki taşları görenler ilk bakışta hayvan resimlerini canlı sanıyor.
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"Bir taş bulduğumda, o taşın da beni bulduğunu hissediyorum. Bu yüzden üzerine resim yapmaya karar verdiğim taşlar rastgele değil, aralarında bir bağ kurduğum ve onlarla çalışmam için bana ilham veren önemli karşıtlarımdır" diyor.
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İşte Japon sanatçı Akie Nakata'dan sıra dışı sanat!
*Haberin görselleri Akie Nakata'nın Instagram hesabından alınmıştır.
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