Japon sinema ve televizyon yıldızı Haruma Miura, 30 yaşında hayatını kaybetti. Miura'nın, Tokyo'daki evinde menajeri tarafından bulunduğu öğrenildi.

2009 yılında Mainichi Film Ödülleri'nde ödül alan ve birçok Japon TV dizisinde oynayan Miura'yı, zirveye taşıyan rol ise Kimi Ni Todoke oldu.

Son Instagram gönderisini ölümünden üç gün önce atan oyuncu, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yeni dizisinden bahsetmişti.