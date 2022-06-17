Japon öğrencilere 2 yıl sonra ilk kez izin verildi

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Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıl boyunca öğle yemeklerinde sınıf arkadaşlarıyla konuşamayan Japon öğrencilere, öğle yemeğinde arkadaşlarıyla konuşma izni verildi.

Guardian'ın aktardığı habere göre, pandemi boyunca virüsün yayılmasını önleme çabalarının bir parçası olarak öğrenciler öğle yemeklerinde arkadaşlarıyla konuşmasına izin verilmedi. Birçok okulda çocuklara karşılıklı yemek yememeleri ve sınıf arkadaşlarıyla konuşmaktan kaçınmaları söylendi.

Ancak Kovid-19 vakalarının ülke geneline düşmesiyle bazı okullar, altı yaşındaki çocukların sosyal ve eğitimsel gelişimini etkilediği endişesiyle sessizlik kuralından vazgeçti.

Ülkede aynı zamanda aşırı sıcak etkisinde fenalaşan öğrenciler olduğu için beden eğitimi derslerindeki maske zorunluluğunun kaldırılması konuşuluyor.

Vakaların ülke çapında azalmasıyla mart ayında dışarıda yemek yeme kısıtlamaları da kaldırılmıştı.