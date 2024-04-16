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        Haberler Dünya Japon nüfusunda 75 yıl sonra en büyük düşüş

        Japon nüfusunda 75 yıl sonra en büyük düşüş

        Japonya'nın nüfusu, Ekim 2023 rakamlarına göre önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi. Oturumu bulunan yabancı nüfus hariç tutulduğunda ise düşen Japon nüfusu 837 bin. Bu düşüş, son 75 yılın en dramatik düşüşü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:23
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        Japonya'nın nüfusu 13 yıldır düşüyor
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        İçişleri ve İletişim Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Japonya'nın nüfusu son 13 yıldır art arda düşüş yaşıyor. Verilere göre, Ekim 2023 itibarıyla Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine düştü.

        Ülke içinde oturumu bulunan yabancılar hariç tutulduğunda Japon nüfusu önceki yıla kıyasla 837 bin azalarak 121 milyon 193 bin oldu.

        1950 sonrası kayıt altına alınan verilere göre bu en büyük düşüş oldu.

        Nüfus pastası

        65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş arası nüfus ise 14 milyon 173 bine geriledi.

        Yeni nüfus pastasında 65 yaş üstü dilim yüzde 29,1, 75 yaş üstü dilim yüzde 16,1 ve 0-14 yaş arası dilim ise yüzde 11,4 olarak kayda geçti.

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        "Çalışma çağı" kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus, önceki yıla kıyasla 256 bin düşüşle 73 milyon 952 bin olarak hesaplandı.

        Yabancı nüfus 3,16 milyona çıktı

        Japonya'yı oluşturan 47 idari bölge içinde yüzde 0,34 oran artışla nüfusu yükselen tek bölge başkent Tokyo oldu.

        En yüksek nüfus kayıpları tamamı kuzeydoğudaki "Tohoku" bölgesinde yer alan Aomori, Iwate, Yamagata eyaletlerinde yaşandı.

        Ülkede oturumu bulunan yabancı nüfus ise 243 bin artışla 3,16 milyona yükseldi.

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