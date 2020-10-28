Japon Müslümanlardan Fransa'nın İslam'a yaklaşımına tepki

Japon Müslümanlar, Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi ve devlet başkanları ile üst düzey yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Tokyo'da helal market satış temsilcisi Keiko Oomori, bir Müslüman olarak karikatürlerin basılması ya da yayılmasını onaylamadığını belirterek bu gibi olayların Fransa'nın dinlere yaklaşımını gösterdiğini söyledi.
Keiko, İslam karşıtı karikatür yayımlamanın Fransa'nın "iç hukuktan kaynaklı özgürlükler" kapsamında değerlendirilmesine rağmen İslam dininde inanç değerlerinin kutsal olduğunu belirtti.
Keiko, "Biz onların Hazreti Meryem, Hazreti İsa gibi dini ve kutsal değerlerini bu şekilde karikatürize etmiyoruz. Böyle olsaydı, bize tepki gösterirlerdi. Ayrıca bu gibi değerler bizim için de kutsal." ifadesini kullandı.
- "Avrupa'daki Müslüman toplum kenetlenmeli"
Batı ülkelerine göç eden Müslümanların İslamofobi gerçeğiyle de yüzleşmesi gerektiğini kaydeden Keiko, "Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa'da, Müslüman toplum kendi içindeki iletişimi kuvvetlendirmeli ve kenetlenmeli." şeklinde konuştu.
Günlük hayatında Fransız marka bir peyniri sıklıkla tükettiğini anlatan Keiko, "Bu Fransız peynirini çok severdim. Buzdolabımda hiç eksik olmazdı. Bu olaylardan sonra satın almıyorum. Marketimizde ise satıp satmamak konusunda müdüre danışılacak." dedi.
Mühendis Akima Jun, gelişmiş ülkelerin gün geçtikçe gelir kaybı yaşadığına dikkati çekerek Japonya, ABD, Fransa'ya çalışmak için göç edenlerle bu ülkelerin asıl toplumları arasındaki gelir makasının daraldığını söyledi.
Akima, "Japonya'da 10 yıl önce bu kadar yabancı yoktu ancak şimdi en basit bir bakkala gitseniz yabancıyla karşılaşıyorsunuz. Fransızlar kendileri doğru düzgün iş bulamazken yabancılar hemen iş bulabiliyor ve durumlarını düzeltebiliyorlar." ifadesini kullanarak bunun sosyo-ekonomik sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.
"Fransız düşünce yapısının İslam dinine yaklaşımı saçma ve tuhaf" diyen Akima, Fransız halkının bilinçaltındaki İslam nefretinin, bu dini tanımamasından kaynaklandığını belirtti.
Akima, Fransız toplumunun genellikle bağlı bulunduğu Hristiyanlık inancını da yeterince öğrenmediğini, bu nedenle inanç sistemlerinin kolaylıkla hedef gösterilebildiğini söyledi.
- "Din ve inancı eleştirmek özgürlük değildir"
Tokyo Camisi Tanıtım ve Medya Temsilcisi Şimoyama Şigeru da Fransızların bir dönem sömürgesi olan Afrika ülkelerinde dil, kültürel yozlaştırma politikaları izlediğini anlattı.
"Fransızlar sürekli 'özgürlük özgürlük' derler ancak özgürlük her şey değildir. Din ve inancı eleştirmek özgürlük değildir." diyen Şimoyama, Avrupa'daki İslamofobi tehlikesine dikkati çekti.
İslam'a karşı yürütülen "olumsuz algı" kampanyasının farkına varılması gerektiğinin altını çizen Şimoyama, "Avrupa'da yaşayan Müslümanlar sabır göstermeli ve öfkeye mahal vermemeli." dedi.
Şimoyama, "Dinin özü ve İslam'ın terörizmle bağının olmadığını insanlara sabırla ve reaksiyon göstermeden anlatılması gerekiyor. Hakikatleri öğretmeye gayret edilmeli. Reaksiyon ve güç kullanmak bazen hiç de uygun değildir. Konuşabilmek gerekir. Çünkü hazır şekilde bekleyen Batı medyası İslam'ı yaftalamaya çalışır." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!