Japon milyarder 10 milyon yen ödül vadetti, Twitter'da rekor kırdı

07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 10 milyon yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı paylaşım rekoru kırdı.
4 milyon kezden fazla 'retweet'lenen mesaj, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu.
Daha önceki rekor, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkinson'a aitti. Fast food zinciri Wendy's'den bir yıl boyunca bedava tavuk nugget yiyebilmek için Wikinson'ın 2017'de attığı tweet'i 3.6 milyon kez paylaşılmıştı.
İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, 5 Ocak'taki Twitter mesajını paylaşacak kişiler arasında çekilişle belirlenecek 100 talihliye toplam 10 milyon Japon Yen'i (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.
Maezawa, Zozotown'ın Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yen'lik ciroya ulaştığını duyurduğu mesajında "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip, bu mesajı paylaşmak" dedi.
https://twitter.com/yousuck2020/status/1081544630754103296
Punk grubu Switch Style'ın davulcusu olan 43 yaşındaki Maezawa'nın kişisel servetinin 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Sanat koleksiyonculuğu da yapan Maezawa geçen yıl Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 110 milyon dolar ödemişti.
Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın Space X şirketinin roketiyle Ay'a gidecek ilk turist olarak Batı'da da ünlenmişti. Maezawa 2023'te bir grup ressam, müzisyen, modacı ve film yönetmeniyle yapmayı planladığı yolculuk için Musk'a kaç para ödediğini açıklamadı. Musk ise bu sorulara "Çok para" diye yanıt verdi.
https://twitter.com/carterjwm/status/849813577770778624
En çok paylaşılan Twitter mesajı rekoru Nevadalı öğrenci Carter Wilkonson'a aitti. Wilkonson Mayıs 2017'de fast food zinciri Wendy's'e, bir yıl boyunca bedava nugget yiyebilmek için mesajının kaç kez paylaşılması gerektiğini sordu. "18 milyon" yanıtını alan Wilkonson bu sayıya ulaşamadı ama Twitter fenomeni oldu.
Wilkonson'ın "LÜTFEN YARDIM EDİN. BİR ADAMIN NUGGET'A İHTİYACI VAR" mesajı 3.6 milyon kez paylaşıldı.
Wilkonson'a çok sayıda ünlünün yanı sıra özel şirketler de destek verdi. Bir havayolu şirketi Wilkonson'ı Wendy's restoranına bedava götürmeyi teklif etti. Sonunda Wendy's, Wilkonson'a bir yıl boyunca ücretsiz nugget verdi.
Wilkonson, en çok paylaşılan Twitter mesajı rekorunu Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu Ellen DeGeneres'ten almıştı. DeGeneres'in 2014 Oscar törenlerindeki selfie'si üç yıl boyunca en çok paylaşılan Twitter mesajı olmuştu.
https://twitter.com/theellenshow/status/440322224407314432
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