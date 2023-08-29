Kahramanmaraş depremi sonrasında Japon halkı ve Japon Kızılhaçı'nın destek olmak için ilk anda harekete geçtiğini anımsatan Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, "Japon Kızılhaçı tarafından bağışlanan 30 kamyonet tipi arazi aracı için iş birliğine imza attık. Teslim aldığımız bu arazi araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek. Japon halkı, ihtiyaç sahiplerine bu araçlarla hizmet etmeye başladığımız anda iyiliğin bir parçası olacaklar. Türk Kızılay ve Türk halkı adına, Japon halkına minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.