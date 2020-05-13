Japon kadın, kediyi tedavi eden Türkiye'deki hastaneye 2 bin lira bağışladı

İstanbul'da 29 Nisan’da yavrusunu bir hastanenin aciline ağzında taşıyarak getiren anne kediye acil ekibinin yardımsever yaklaşımı sosyal medya üzerinden Türkiye’den Japonya’ya ulaştı.
Yavru kediyi tedavi eden ve anneyi de besleyen hastane yetkilileri Türkiye’de alkış alırken, olay sosyal medya kanalıyla Japonya’da ulusal haberlere konu oldu.
Haberi okuyunca gözyaşlarını tutamayan bir Japon kadın, hastane kadrosunun hayvanlara yönelik örnek davranışı nedeniyle kedilerin bakımı için maddi katkıda bulunmak istedi.
İsminin saklı kalmasını talep eden kadın, içine 30 bin yen (2 bin lira) para koyduğu mektubu Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğine gönderdi.
Kadın, mektubunda, anne kedi ve yavrusuna hastanede gösterilen ilgiden çok etkilendiğini belirterek, hastane görevlilerine teşekkür etti.
Haberi görünce duygulandığını belirten kadın, "(Kediye) sahip çıkan hastane görevlilerine müteşekkirim. Cesur annesi ve minik yavrusunun sağlığına kavuşmasından çok mutlu oldum. Lütfen bu parayı kedilerin tedavisi, bakımı ve mamaları için kullanın." ifadelerini kullandı.
AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, olayın duyurulmasına yönelik sosyal medyanın gücü ve önemine dikkati çekti.
Büyükelçi Mercan, merhamet ve şefkat olgularının sosyal medya kanalıyla dünyayı hızla dolaşıp yayılabileceğini vurguladı.
- Anne kedinin hasta yavrusunu hastaneye getirmesi
Olay, bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede çektiği fotoğrafları 29 Nisan'da Twitter hesabından paylaşmasıyla gündeme geldi.
Fotoğraflara göre anne kedi, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye getirdi. Hastane personeli, hem yaralı kediyi tedavi etti hem de anne kediyi besledi.
Acil servis çalışanlarının yavru kediye müdahale etmesi ve anne kediyi beslemesine ilişkin fotoğraflar, ulusal basında geniş yer almıştı.
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