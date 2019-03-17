Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Özak Global Holding’in gayrimenkul sektöründeki öncü firması olan Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’yi ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Özak GYO’nun Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+(Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise ‘A-1 (Trk)’ olarak belirleyen JCR, yaptığı değerlendirmede “Özak GYO, halihazırda 2,72 milyar TL’lik gayrimenkul yatırım portföyü ve 2,05 milyar TL’lik net aktif değere sahiptir. Son 5 yılda, gayrimenkul yatırım portföyünün değeri ve aktif büyüklüğü açısından istikrarlı bir gelişim gösteren Firma’nın 2014 yıl sonu itibarıyla 1,52 milyar TL düzeyinde olan aktif büyüklüğü, kümülatif olarak %135 oranında artış göstererek 2018 yıl sonu itibarıyla 3,57 milyar TL seviyesine ulaşmıştır” denildi.

“GAYRİMENKULE İHTİYAÇ BİTMEZ"

Türkiye’de gayrimenkul sektörüne ihtiyacın bitmeyeceğine dikkat çeken Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Biz Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz. Gayrimenkul sektörü faizle orantılı olarak inişler çıkışlar yaşayabilir fakat bizim gibi ihtiyaca yönelik doğru projeler üreten, öngörülü stratejilerle, geniş portföye sahip ve güçlü finansal yapıya sahip firmalara talep her zaman var. Aldığımız A+ not da bunun en iyi göstergesi” diye konuştu.



