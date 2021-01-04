Japon İmparatoru'nun sarayında davetsiz misafir!

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Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Chiyoda'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı.

Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden dün gece sızdığı belirtilen 29 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edildi.

Tutuklanan şüphelinin polise "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VERASET KURALI TARTIŞILIYOR

Öte yandan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "imparatorluk tahtının kararlılığının korunması için" babadan oğula veraset kuralına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Hafta sonu bir radyo programına bant yayınla katılan Başbakan Suga, Japonya İmparatorluk tahtından veraset kuralının ele alınacağı danışman paneline ilişkin konuştu.

Tahtın veraset sistemine ilişkin konunun uzmanlarından görüş alınacağını anımsatan Suga, yüzyıllardır süregelen babadan oğula kuralının olası değişikliğinin müzakere edileceği panelde "Mevcut koşullar altında erkek silsilesi kuralına öncelik tanınmalıdır." dedi.

Kyodo ajansına göre, parlamentonun talebi doğrultusunda hükümetin, "imparatorluk tahtının kararlılığının sağlanması için" konunun uzmanlarını bir araya getirmesi bekleniyor.

KİM İLE 'ÖN ŞARTSIZ'

Bu ay başlayacak olağan parlamento oturumunda muhtemel anayasa değişikliğinin görüşüleceği iddialarına ilişkin Suga, "Bu zorlu göreve kararlılıkla girişmek istiyorum." diye konuştu.

Suga, Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Japonlar konusuna yönelik, önceki Başbakan Abe Şinzo’nun izlediği yolu sürdürdüğünü ve "Şart öne sürmeksizin (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ile görüşmeye hazır." olduğunu yineledi.

Babası Akihito"nun sağlığını gerekçe göstererek çekilmesi ile Mayıs 2019’da tahta oturan 60 yaşındaki Naruhito'nun halefi, imparatorluk ailesi içerisinden 55 yaşındaki erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito olacak.

Kyodo ajansına göre, erkek veraset silsilesinin sürdürülmesi halinde Fumihito'nun halefi ise 14 yaşındaki oğlu Hisahito ile Naruhito'nun amcası 85 yaşındaki Prens Hitaçi sırada geliyor.

Ailede Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun 19 yaşındaki kızı Prenses Aiko bulunsa da 1947 İmparartorluk Hanedan Kanunu'na göre baba tarafından akrabalık bağına sahip erkekler tahta çıkabiliyor.